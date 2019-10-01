نشر نداء غير موقع يقول أصحابه أنهم مساندون لمولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق، دعوة لتنظيم وقفة أمام بيته يوم السبت المقبل لحثه على الترشح للرئاسيات.

الدعوة نشرت عبر صحفة تحمل اسم "مولود حمروش" تضم أكثر من 12 ألف متابعا، جاء فيها "نظرا لحالة الاحتقان التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة لاسيما منذ مرض الرئيس بوتفليقة وحالة التخبط والفوضى التي تعرفها الجزائر، وتفاقم الفساد والتراكمات السلبية التي زادت من تأزم الوضع، و الإخفاقات في عديد من المجالات وانتشار الرداءة على أوسع نطاق، وغياب الجزائر في المحافل الدولية... اتضح جليا أن هناك عجز تام في مسايرة الأحداث لتسيير شؤون البلاد".

وأضاف بيان الدعوة "إن الدولة الجزائرية أصبحت مهددة بالزوال أمام انسداد يلاحظه كل العارفين ... ويزداد الوضع ضبابية لدى شرائح واسعة في المجتمع نتيجة غياب شخصيات من أوزان ثقيلة تستطيع أن تتحمل مسؤولياتها وتنقذ البلد من حالة التيهان والركود".

ولهذا يرى أصحاب الدعوة "نحن المؤمنون بأفكار السيد مولود حمروش وبرنامجه لبناء دولة عصرية تجسد أمانة الشهداء. نراه الأنسب لتحمل مسؤولية رئيس الجمهورية و الخروج بالجزائر إلى بر الأمان " وختتمت الدعوة "نطلب من كل من يقاسمنا الوجع أن نجتمع جميعا من خلال لجنة مساندة وطنية تشارك فيها كل أطياف المجتمع والتوجه بصوت واحد لنطلب من السيد مولود حمروش الترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة ودعمه بكل ما نستطيع، وذلك من خلال التوجه إلى مقر سكنه بالأبيار يوم السبت 05 أكتوبر 2019 على الساعة الثانية زوالا".