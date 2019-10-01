حجزت اليوم الفرقة الجمركية المتعددة المهام بالشريعة جنوب غرب تبسة، في كمين على مستوى مفترق الطرق الحمامات تبسة مرسط (النقطة الكيلومترية 15) قطع غيار مستعملة تمثلت في 07 محركات للسيارات بعلب السرعة مهربة من تونس كانت على متن سيارة نفعية من نوع رونو ماستر.

وفي عملية ثانية تمكن عناصر الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالونزة على مستوى مخرج المدينة من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 552 قارورة من مختلف الأنواع و الأحجام كانت محملة على متن سيارة سياحية وقد اعد محضر حجز ومصادرة البضاعة والمركبتين وإحالة ملف الشخصين الموقوفين أمام الجهة القضائية المختصة بتهمة التهرب مع فرض غرامة ب 3.4مليار سنتيم لفائدة خزينة الدولة.