سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، عقوبة الايقاف مدى الحياة على الكولومبي إنريكي سانزي الأمين العام السابق لاتحاد الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، بتهم مرتبطة بقضايا فساد.

وأوقفت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي سانز (45 عاما) الذي تولى منصبه بين سنوات 2012 و2015، عن ممارسة كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم مدى الحياة، لمشاركته خلال هذه الفترة في مفاوضات للحصول على رشاوي مرتبطة بإقامة مسابقات منظمة من قبل (فيفا) و(الكونكاكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول).

كما غرّمت اللجنة، سانز بمبلغ مالي قيمته 100 ألف فرنك سويسري (91.8 ألف أورو).

واشتغل سانز قبل انضمامه للكونكاكاف في "ترافيك سبورتس أمربكا"، وهي شركة تسويق رياضي متورطة في إحدى أكبر فضائح الفساد التي عصفت بالاتحاد الدولي للعبة.

وتم تغريم كل من "ترافيك سبورتس أمريكا" و"ترافيك سبورتس انترناشونال" 50 ألف دولار من قبل القضاء الأمريكي.

وهزت سلسلة فضائح الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ سنة 2015، وأدت إلى الإطاحة برؤوس كبيرة لاسيما رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.