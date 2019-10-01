كشف والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة اليوم الثلاثاء عن تجاوز عدد الطلبات الخاصة بالتسجيلات الأولية للاستفادة من برنامج السكن الترقوي المدعم عتبة 80 ألف طلب في أول يوم من بدء التسجيلات و التي ستستمر إلى غاية 30 من نفس الشهر.

وأوضح الوالي على هامش زيارة تفقدية قادته إلى عدد من مشاريع قطاع الشباب والرياضة ببعض المقاطعات الإدارية أن تعداد الطلبات على برنامج السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة تجاوز عتبة 80 ألف طلب في أول يوم من بدء التسجيلات عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذات الغرض.

و قال أن حصة العاصمة من هذه الصيغة السكنية تقدربـ 7000 وحدة، ستستفيد منها جميع بلديات الولاية، و تم تسجيل حصص أخرى بتوفر الأوعية العقارية المناسبة، يضيف ذات المسؤول.

يشار أن مصالح ولاية الجزائر فتحت التسجيلات عبر الموقع الإلكتروني http://lpa.wilaya alger.dz لطلبات السكن لذات الصيغة.

و شرع في التسجيلات عبر الموقع المشار إليه ابتداءا من اليوم 01 أكتوبر 2019 إلى غاية 30 أكتوبر 2019.

للعلم فإنّ الموقع سيُتيح للمسجلين إمكانية الإطلاع وبصفة مستمرة عن كافة الجوانب التي تخصّ هذه الصيغة من السكنات عبر مختلف مراحلها يضيف البيان.