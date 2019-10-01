أقصي فريق شبيبة الساورة من منافسة كأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم بعد خسارته أمام الشباب السعودي بنتيجة 2-0 الشوط الأول (0-0) مساء اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض في إياب الدور السادس عشر من المسابقة.

سجل أهداف المباراة كل من عبد الله الحمدان في الدقيقة 72 و محمد السهلاوي في الدقيقة 84 لصالح الشباب السعودي.

وكان فريق شبيبة الساورة قد انهزم في مباراة الذهاب التي جرت بملعب 20 أوت ببشار بنتيجة 3-1.

و يعد شبيبة الساورة الممثل الجزائري الثاني الذي يغادر البطولة العربية في دورها السادس عشر بعد شباب قسنطينة الذي أقصي على يد المحرق البحريني (ذهاب 3-1/ إياب 0-2).

بالمقابل تمكن فريق مولودية الجزائر من التأهل إلى الدور ثمن نهائي كأس العرب للأندية لكرة القدم، بعدما فرض التعادل على مضيفه نادي ظفار العماني بنتيجة (1-1) الشوط الأول (0-0) ضمن لقاء إياب الدور 16 مساء أمس الإثنين بمدينة صلالة بسلطنة عمان.

وسجل هدفا اللقاء كل من عبد العزيز حميد (61) لصالح النادي العماني وهشام نقاش (75) لصالح مولودية الجزائر.

وكان "العميد" قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0) بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.