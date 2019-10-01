تحقق السلطات المغربية في وفاة مهاجر غيني عثر على جثته الاثنين بمكان عجلات طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، بعد وصولها إلى مطار الدار البيضاء قادمة من العاصمة الغينية كوناكري.

وقالت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان صحفي إن الرجل لقي حتفه بالمكان الخاص بعجلات الطائرة بعدما نجح في اختراق منظومة الأمن والوصول إلى المكان.

وأوضحت في البيان نفسه أن الرجل تسلل إلى مخزن العجلات ليل الأحد بينما كانت طائرة الرحلة تستعد للإقلاع من مطار كوناكري إلى مطار الدار البيضاء بعد انتهاكه قواعد السلامة المعمول بها في المطار.

وتتراوح الحرارة الخارجية بين 50 و55 درجة مئوية تحت الصفر حين تحلّق الطائرة على ارتفاع 10 آلاف متر وينخفض الأكسيجين.