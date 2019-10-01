على خلاف ما يحدث، عادة، في الأحياء الجديدة من اشتباكات فردية وجماعية تستعمل فيها الخناجر والسيوف ومختلف أنواع الأسلحة البيضاء وحتى ”السينيال”، بادر مستفيدون من السكن الترقوي المدعم بحي علي عمران 3 في برج الكيفان بالجزائر العاصمة، يوم الجمعة المنصرم، إلى إقامة وليمة دعي إليها كل سكان الحي. وشكلت هذه المناسبة فرصة للتعارف بين المقيمين في الحي المذكور، وعلت الابتسامة الجميع وهم يتبادلون أطراف الحديث في مبادرة حسنة، حبذا لو تعمم على جميع الأحياء الجديدة والقديمة.