قدم إجراء اتخذه وزير الشباب والرياضة، عبد الرؤوف سليم برناوي، أول أمس، مؤشرات قوية على اقتراب موعد تنحية مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر، طارق كراش، فقد أمضى الوزير على قرار منح الملاكم مسكين حق الإقامة في مسكن تابع لقاعة متعددة الرياضات في بلدية باش جراح، بعدما باشر كراش إجراءات طرده من المسكن من خلال مقاضاة الملاكم، رغم أن الأخير وجد نفسه دون مأوى منذ نشوب حريق مهول بمسكنه. وقد دفع موقف الوزير إلى التأكيد بأن أيام كراش أصبحت معدودة وسيتم استبداله بالمدير الحالي للشباب والرياضة لولاية باتنة، حسب مصادر مطلعة.