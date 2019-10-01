لم يسلم أولياء التلاميذ في مدينة وهران من ”ابتزاز” عدد كبير من أساتذة التعليم المتوسط والثانوي، الذين يفرضون على المتمدرسين لديهم متابعة دروس خصوصية في المساكن أو المآرب التي يستأجرونها، ليدخل بعض أساتذة التربية البدنية على الخط، ويفرضوا على التلاميذ إحضار بذلات رياضية ذات نوعية محددة، وغالية الثمن، وكذا قمصان مختلفة الألوان ليفرقوا بينهم في الساحة التي يمارسون فيها الحصص الرياضية، التي تقتصر في كثير من الأحيان على إجراء مقابلات في كرة القدم للفتيان ومقابلات كرة السلة للفتيات.