توفي شخصان وهما رجل وزوجته صبيحة اليوم الأربعاء بمدينة وهران في انهيار البناية التي يقطنان.

وقد مكنت عملية التدخل التي قام بها أعوان الحماية المدنية من إنقاذ أطفالهما الثلاثة من تحت الأنقاض بينما تعرضت الطفلة الصغرى البالغة من العمر 7 سنوات إلى بعض الجروح.

وقد تم انتشال جثتي الضحيتين (الزوج 55 سنة والزوجة 43 سنة) من ركام البناية القديمة المنهارة الواقعة بحي العقيد عميروش (شوبو) حيث تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي.

وتعد هذه البناية وفق ما ذكره سكان ذات الحي التابع للقطاع الحضري البدر بوهران مستودعا قديما كانت العائلة تتخذه منذ ما يزيد عن 20 سنة إضافة إلى عائلتين أخريين كمأوى لها حيث سبق وأن تعرض سنة 2008 إلى انهيار جزئي بينما تم ترميمه منذ حوالي سنة واحدة.

وتواصل مصالح الحماية المدنية عملية التدخل بينما يجري التحقيق في ملابسات الحادث.