أوقفت مصالح الأمن في مدينة بجاية حسب مصادر إعلامية، أمس الثلاثاء، البرلمانية الفرنسية ماتيلد بانو بعد مشاركتها في مسيرة طلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية.

وجاء توقيف البرلمانية الفرنسية بعد ظهورها في فيديو تتحدث فيه عن الوضع في الجزائر خلال مسيرة أمس.

وقد نشرت النائب البرلماني على صفحتها صورا لها في الجزائر وقالت: "إنها متواجدة منذ 29 سبتمبر 2019 في الجزائر من أجل الالتقاء مع شخصيات للحديث حول الحراك الشعبي "، حسب ما جاء في بيان لها على صفحتها الخاصة في الفايسبوك.