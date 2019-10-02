سّلم ،أمس الثلاثاء، الإرهابي المسمى "العربي الأدمي محمد" نفسه للسلطات العسكرية بأدرار، الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، كان بحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان وزارة الدفاع الوطني.



وأضاف ذات البيان،أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي أوقفت عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت.

وفي نفس السياق، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على: بندقية رشاشة من نوع FM مع شريطي ذخيرة، رشاش من نوع PKT ، بندقية من نوع G3 مع مخزن ذخيرة، ثلاث قذائف للقاذف الصاروخي SPG-9 وحشوتين دافعتين للقاذف الصاروخي RPG-7، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر بـ 415 طلقة و22.5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من جانت، تمنراست وبرج باجي مختار، 29 شخصا وحجزت مركبة رباعية الدفع و 35 مولدا كهربائيا و 12 مطرقة ضغط، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بباتنة، تاجر مخدرات بحوزته 47.8 كيلوغرام من الكيف المعالج.



وأحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 23 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بالشلف، وعنابة والقالة، في حين تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بجانت وتلمسان.