سجلت ولاية وهران حصيلة ثقيلة من القتلى ليلة أمس، تضاف إلى ضحيتي الانهيار الذي شهده شارع العقيد عميروش. حيث تم تسجيل حصيلة ثقيلة لحادث مرور وقع ليلة أمس على الطريق المؤدي إلى عين الترك، إثر اصطدام سيارتين نفعيتين، تسبب في وفاة ثلاث فتيات وشاب. بينما سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة عامل بناء، ينحدر من ولاية المسيلة، سقط من الطوابق العلوية لعمارة قيد الإنجاز كان يشتغل فيها على مستوى منطقة بلقايد شرق وهران.

في حين عثر عمال مفتشية الضرائب "عبان رمضان" بوسط مدينة وهران صباح اليوم على جثة سيدة. وتم إشعار مصالح الأمن والحماية المدنية.

ومن جهة أخرى لقي، ليلة أمس الأول، 4 أشخاص حتفهم، بينهم 3 من عائلة واحدة ﴿الجد والابن و الحفيد﴾ وجرح آخران في حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 40 في جزئه الرابط بين بلديتي مهدية وحمادية في ولاية تيارت. وعلم من مصدر محلي أن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارة من نوع رونو ميڤان" و"أسترا أوبال" في حدود الثامنة ليلا مخلفا قتيلين ﴿33 و34 سنة﴾ بعين المكان. قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 4 بعد أن لفظ جريحان ﴿24 و25 سنة﴾ أنفساهما بمستشفى محمد بوضياف بمهدية.