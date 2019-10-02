اختار مدرب المنتخب الكولومبي, كارلوس كيروش، 24 لاعبا للمقابلتين الوديتين المقررتين في أكتوبر الجاري على التوالي ضد الشيلي يوم 12 ويوم 15 أمام الجزائر، حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الكولومبية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي.

وعرفت القائمة غياب لاعب الوسط المخضرم خاميس رودريغاز، الذي يكون قد طلب من الإتحادية الكولومبية والناخب كيروش إعفاءه من التربص القادم حتى يركز جهده على استرجاع مكانته الأساسية مع ريال مدريد، حسب الصحافة المحلية.

كما لم يستدع المدير الفني البرتغالي، المهاجم راداميل فالكاو الذي انضم مؤخرا إلى نادي غلطة سراي التركي قادما إليه من موناكو الفرنسي. ووفقا لوسائل إعلام كولومبية، يود كيروش معاينة، خلال خرجتي الشيلي والجزائر، مهاجمين أمثال ألفريدو موريلوس (غلاسكو رينجرز، اسكتلندا) ولويس سينيستيرا (فينورد روتردام، هولندا).

وستواجه كولومبيا منتخب الشيلي يوم 12 أكتوبر بأليكانت (إسبانيا) والجزائر في 15 من نفس الشهر بملعب "بيير موروي" بمدينة ليل (فرنسا).

قائمة الـ 24 لاعبا المدعوين:

في الحراسة : أوسبينا، فرغاس، شو، كينتانا.

في الدفاع : سانشيز، مينا، أوريخويلا، ميدينا، لوكومي، تيزيلو، موخيكا، موريلو

في الوسط : باريوس، ليرما، كوادرادو، أوريب، مورينو، إيبارغين

في الهجوم : مارتيناز، موريلوس، دياز، زاباتا، موريال، سينيستيرا.