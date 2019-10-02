عقدت الحكومة أمس الثلاثاء، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، تقرر خلاله "تعميم رفع المنحة الخاصة بالإعاقة إلى 10.000 دج لفائدة كل المعاقين بنسبة 100% مهما كان نوع الإعاقة وسن المعاق".

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن اجتماع المجلس الوزاري المشترك خصص "لدراسة تثمين المنح المخصصة لفئة الأشخاص المعاقين بنسبة 100% على ضوء القرارات التي اتخذها اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2019، بحضور كل من وزراء المالية والعمل والصحة وكذا الأمين العام للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني".

وبعد العرض المقدم المتضمن نتائج المشاورات مع فاعلي المجتمع المدني الناشطين في مجال الإعاقة والتضامن الوطني, وبعد دراسة الانشغالات المعبر عنها من طرف شريحة واسعة من هذه الفئة, خاصة المعاقين سمعيا وبصريا, المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن التي لم يتم تثمينها منذ سنة 2009, تقرر "تعميم تثمين المنحة الخاصة بالإعاقة إلى كل المعاقين بنسبة 100% مهما كان نوع الإعاقة, وسن المعاق ومصدر تمويل الاستفادة إلى 10.000 دج, وبالتالي ستشمل المعاقين بنسبة 100% المستفيدين حاليا من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بـ 3.000 دج, كما يستفيد أيضا من هذه الزيادة الشهرية في المنحة الجزافية للتضامن, كل الأطفال المعاقين بنسبة 100% أقل من 18 سنة, أي 10.000 دج عن كل طفل معاق وتتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لصالح هذه الفئة".

وأوضح ذات المصدر، أن هذا الإجراء الجديد سيكون ساري المفعول ابتداء من أول أكتوبر 2019.