قرر رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش عدم المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 دسيمبر القادم.

و جاء نص البيان الذي تحصلت عليه "الخبر" على النحو التالي :

"لقد عبرت عن موقفي بكل وضوح ممكن وأبديت وجهات نظري حول حال بلادنا وحول الآمال التي تغذي طموحات مواطنينا وكذا عن الاستحقاقات المسطرة. وكنت دائما أتحاشى الغموض وأرفض المخادعة.

لا زلت عند قناعتي بأن طبيعة مستلزمات المرحلة لا يمكن إنجازها بالوعود وإنما بالتزامات صريحة وقوية وواسعة تدرج أكبر انخراط.

أشكر كل الذين واللواتي الذين عبروا غن رغبتهم في أن أنخرط في العملية الانتخابية لأذكرهم بأن موقفي منها واضح ولم يتبدل. لكن ألالتزامي سيبقى كاملا غير منقوص ومشاطرتي آمال المواطنين قوية لا تتزعزع".