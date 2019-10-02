نفى احمد حرزالله مدير مكتب قناة العربية أن تكون السفارة السعودية في الجزائر قد اتصلت به بشأن توقيف مراسل العربية عبد القادر خربوش يوم الجمعة الماضي من طرف عناصر الشرطة اثناء تغطية الحراك ويؤكد انه خبر مكذوب ولم يكن هناك اي حديث مع السفير السعودي ولم يلتقيه.

رواية المواقع وما نسب للحديث مع السفير السعودي مختلق ولم يكن هناك اي طلب بالتدخل لدى السلطات الجزائرية.

كما استغرب مما كتبته بعض الموقع التي زعمت ان مراسل "العربية" قد اطلق سراحه بعد تدخل السفارة السعودية، و أكد احمد حرزالله، مدير مكتب "العربية"، ان اجهزة الشرطة أخذت المراسل الى قسم الشرطة لانه لم يكن يحمل بطاقة الاعتماد ، واطلق سراحه بعد ان تقدم مدير المكتب مصحوبا بالوثائق التي تثبت ان مكتب العربية معتمد لدى الدولة الجزائرية .

و ليست المرة الاولى التي تنشر على مكتب العربية اخبارا مغلوطة ، أرجعها مدير المكتب الى الحضور القوي للعربية و الحدث داخل القطر الجزائري