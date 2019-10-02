اجتمع والي عنابة توفيق مزهود، عشية اليوم، برئيس النادي الهاوي لاتحاد عنابة ومدرب الفريق كمال مواسة، لدراسة الوضعية الحالية للفريق، عقب الإضراب الذي أعلن عنه خلال الساعات الماضية لاعبو الفريق، للمطالبة بالمستحقات المالية العالقة، بعدما خالف رئيس النادي بالوعود التي قطعها على نفسه قبل انطلاق البطولة والمتعلقة بتسديد ثلاثة أجور كتسبيق.

وسيدرس الوالي توفيق مزهود، مع رئيس النادي، إمكانية إيجاد حل للمشاكل المالية العالقة، بعدما رفض اللاعبون، المقترح الذي تقدم به الرئيس، المتعلق بمنح اللاعبين أجرة شهر ونصف الشهر حاليا مع إمكانية تسليم المستحقات المالية المتبقية في حال دخول الإعانة المالية التي تعهد بمنحها السلطات المحلية للفريق.

والتزم الوالي حسب مصادرنا، كما تعهد بذلك عند بداية الموسم بتسليم الإعانات في الأيام القادمة لإيجاد تسوية نهائية للمشكل المالي، ما يسمح للاعبين والطاقم الفني الذي يعول عليه الوالي كثيرا لإتمام الموسم في المراتب الأولي وتحقيق حلم الصعود إلى القسم الأول المحترف.

ومن المتوقع أن يشدد الوالي في لهجته اتجاه رئيس النادي، الذي يواصل استخدام أسلوب التهديد بالاستقالة عند كل مشكل مالي يعترض النادي، لاسيما وأن الرئيس سبق وأن هدد منذ قرابة شهر ونصف الشهر بالاستقالة خلال الجمعية العامة الاستثنائية لانتخاب أعضاء المكتب المسير للنادي الهاوي، حيث ضرب موعد 20 سبتمبر الماضي لكنه لم يستقيل بحجة أنه لم يتحصل على الشيكات الممضاة على بياض والمسلمة كضمان لتسديد أجور اللاعبين.