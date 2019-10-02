قاد المهاجمان الدوليان سيرج غنابري والبولندي روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ الألماني إلى فوز صاعق على مضيفه توتنهام الإنكليزي، وصيف بطل الموسم الماضي، بسبعة أهداف مقابل هدفين مساء الثلاثاء في لندن في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل غنابري سوبر هاتريك في الدقائق 53 و55 و83 و88، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي ثنائية في الدقيقتين 45 و87 بعدما افتتح يوشوا كيميتش التسجيل في الدقيقة 15، فيما كان توتنهام البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (12) وأضاف هاري كاين الثاني (61 من ركلة جزاء).

وهذا ليس أكبر انتصار لبايرن خارج الأرض في أوروبا إذ فاز 7-1 في روما عام 2014 لكن أن يفعل ذلك أمام فريق بلغ نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي فهذا يمثل رسالة قوية بحد ذاتها.

وبعد المباراة أوضح قائد الفريق البافاري مانويل نوير أنه يتعاطف مع حارس توتنهام الفرنسي هوغو لوريس، وأضاف في تصريحات صحفية بعد الفوز العريض: "غنابري يعرف طريق المرمى جيداً ويسدد الكرات برجله اليمنى واليسرى على حد سواء بشكل رائع. يؤسفني قليلاً ما حدث للوريس هوغو" بعد هذه السباعية الثقيلة.

وكان لنوير دور في هذا الفوز بعد أن دفع عن مرماه أكثر من كرة خطرة في ظل سيطرة الفريق الإنجليزي في شوط المباراة الأول. وفي هذا السياق قال مدربه نيكو كوفاتش: "لم يظهر أن المباراة يمكن أن تنتهي 7-2 بعد 30 دقيقة. كنا نعاني من مشكلات في الخط الخلفي. لكن مانويل نوير أبقانا في أجواء المباراة بأكثر من إنقاذ رائع".

كما فاجأ الحارس الألماني الجميع في لقطة مثيرة بعد أن تلاعب بمهاجم توتنهام الإنكليزي هيونغ مين سون، عندما أرسل المدافع جيروم بواتينغ الكرة إلى نوير، لكنه وجد الكوري الجنوبي أمامه يحاول افتكاكها منه، إلا أن قائد نادي بايرن ميونيخ أراد تقديم فاصل مهاري وتلاعب بمهاجم توتنهام بطريقة رائعة ليعيد الكرة إلى رفاقه.