مر أكثر من ست سنوات ولا تزال أشغال إعادة تأهيل وتجهيز قاعة سينما سيدي عقبة بآفلو لم تنته بعد، في الوقت الذي بنيت مدن وأحياء جديدة، حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ14 مليارا لإعادة ترميم وتلبيس الجدران وتجهيز الهيكل بكراسي وبتجهيزات الصوت والإضاءة والعرض السينمائي. المشروع تعاقب عليه أربعة ولاة في زيارات متتالية، وكلما يزورون موقع المشروع، يقدمون وعودا بأنه في المناسبة القادمة ستوضع السينما حيز الخدمة، ولكن في كل مرة يتحوّل الولاة إلى مهام أخرى ويبقى المشروع مغلقا