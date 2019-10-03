جرت العادة أن ”تزدهر” التجارة الفوضوية في الجزائر أمام الأسواق الرسمية والمؤسسات التربوية والمساجد، وآخر ما تفطن له تجار ”الهربين” هو محطات المترو، فقد تشكل في الفترة الأخيرة سوق فوضوي حقيقي أمام محطة المترو بحي البدر في الجزائر العاصمة. ويتسبب هذا السوق الفوضوي، يوميا، في زحمة مرورية خانقة، خصوصا في أوقات الذروة، بسبب الركن العشوائي لعربات ”الهربين” واستحواذ الباعة الفوضويين على نصف الطريق، دون أي اعتبار لاحتجاجات المواطنين، الذين يتمنون أن تتدخل الجهات المعنية لرفع الغبن عنهم.