فضّل الكاتب أمين الزاوي مهرجانا أدبيا بمدينة مراكش في المملكة المغربية، على المهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة بسعيدة، حسبما كشف عنه زوبير بشارف، الناطق الرسمي لمهرجان سعيدة، الذي قال إن الزاوي وحرمه ربيعة جلطي اعتذرا قبل يوم واحد من برمجة مائدة مستديرة لهما. في حين صرح الروائي ياسمينة خضرا، الذي صنع الحدث بسعيدة، أنه ألغى كل التزاماته وفضل سعيدة، رغم الدعوة التي وجهها له المغاربة إلى مراكش بنفس التاريخ. كما غاب الروائي الجزائري واسيني الأعرج لظروف خاصة وحضرت زوجته الأديبة زينب الأعوج التي عرضت رصيدها وتجربتها في المائدة المستديرة بدار الثقافة مصطفى خالف رفقة المخرج والناقد محمد بن صالح.