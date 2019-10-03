رفض عمال ولاية سوق أهراس ودوائرها تجديد العهدة التاسعة لرئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، الذي قضى مدة 25 سنة على رأس اللجنة. رئيس اللجنة، الذي ما فتئ يفرض نفسه حتى على الولاة المتعاقبين على ولاية سوق أهراس، وجد نفسه هذه المرة أمام موقف مغاير تماما بعدما اشترط عليه العمال اللجوء إلى صندوق الانتخاب، وهو ما رفضه جملة وتفصيلا، لكنه سرعان ما تصبب عرقا بمجرد أن خيّروه بين تقديم التقارير المالية لتلك العهدات، أو الاحتكام إلى الجهات المختصة بخصوص تسيير أموال العمال التي تدخل صندوق الخدمات الاجتماعية بمعدل يفوق مليار سنتيم سنويا، لا يحصلون منها، في أحسن الأحوال، إلا على محفظة وأدوات مدرسية بأبخس الأثمان..