تعرضت، مساء أمس الأربعاء، عمارة واقعة بوسط مدينة وھران وبالضبط بالمكان المعروف "قرقینطا"، إلى سقوط سطح أحد طوابقھا.

وأفاد بیان لولاية وھران، الیوم الخمیس، نشر عبر صفحته الرسمیة "فایسبوك"، "أن الحادث خلف إصابة أحد القاطنین بجروح خفیفة تم التكفل بھ بصفة مباشرة، ويتم متابعته من قبل المصالح المختصة."

وتجدر الإشارة، إلى أن والي الولاية كان قد أمر أمس الأربعاء بتشكیل لجان مھمتھا التحقق من عمل لجان الخبرة المنجزة سابقا من حیث تصنیفھا ودرجة الخطورة، واستدراك البنايات التي لم يتم تصنيفها بعد.