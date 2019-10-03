قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم الخميس، إثر نصب كمين بجبل عمرونة، ضواحي بلدية جمعة أولاد الشيخ، ولاية عين الدفلى، على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة. والعملية لا تزال متواصلة، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

من جهة أخرى وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بأدرار، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على ما يلي:

بندقية رشاشة من نوع RPK ، بندقية من نوع MAS ، و 6 بنادق تكرارية، 15 ماسورة لراجمة الصواريخ عيار 123 ملم،بالإضافة إلى 1610 طلقة من مختلف العيارات.

في سياق متصل،أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من المسيلة وتيسمسيلت، وضبطت بندقية صيد، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى قنبلتين تقليديتي الصنع إثر عملية بحث وتمشيط ببومرداس.