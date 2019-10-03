كشف نور الدين بلمداح النائب للجالية الجزائرية، اليوم الخميس، أن الجزائر أنجزت أكبر مطار في إفريقيا ولكن في نفس الوقت هو أغرب مطار في العالم.

وقال النائب في مراسلة لوزير النقل والأشغال العمومية "الجزائر أنجزت أكبر وأحدث مطار في إفريقيا والحمد والشكر لله وفِي نفس الوقت أغرب مطار في العالم والسبب هو خلو قاعة تسجيل ذهاب المسافرين في المطار الدولي من الكراسي".

وأضاف "وربما لم تلاحظوا ذلك كون معاليكم تسافرون عبر القاعة الشرفية فقد أصبح لزاما على الأقل فرش الزرابي كون المسافرين المنهكة قواهم بسبب التعب أو المرض أو كبر السن وحمل الأطفال يفترشون البلاط أو عليهم دفع 600 دج للجلوس على مقاعد المقاهي وبالتالي فإن المشرفين على تجهيز المطار أضيفت لهم مهمة جلب الزبائن لأصحاب المقاهي بينما عند الدخول إلى قاعات الركوب نجد عددا مهولا من الكراسي موزعة بشكل عشوائي غير مدروس"

وطلب بلمداح من وزير النقل التدخل لتوفير الكراسي للمسافرين في أقرب وقت وإنقاذ مطار الجزائر الدولي قبل أن يتمّ تسجيله في موسوعة أغرب مطارات العالم".