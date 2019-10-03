هاجم رجل مسلح بسكين مقرا للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، مما أدى إلى أربعة أشخاص كما تم القضاء على الجاني.

وأفادت مصادر، أن أربعة من الشرطة تعرضوا لإصابات خلال الهجوم، الذي وقع في مديرية شرطة باريس، فيما أشارت المصادر لاحقا إلى أنهما فارقوا الحياة.

وقال مصدر أمني فرنسي لـ"رويترز"، إنه "من المعتقد أن رجلا من الشرطة وراء هجوم باريس".

وتوجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي.