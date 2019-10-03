اقتنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية نظامين جديدين لاستغلال المداخيل التجارية بعنوان إستراتيجيتها للعصرنة التي تم الشروع فيها منذ سنتين، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان الشركة.

وأوضح ذات البيان، أن هذه التكنولوجيا الحديثة المطابقة للتطورات الأخيرة في قطاع الصناعة الجوية ستسمح للشركة مراقبة بيانات الركاب والسلع في وقت قياسي وتحسين مداخيلها.

وقد اختارت الشركة الحل المطابق للمعايير "إي إ تا" (الجمعية الدولية للطيران الجوي) المطور من طرف مجمع "اسيليا" الرائد في تصنيفه والذي يرقمن ويطبع كل أنظمة الفوترة ومعالجة التذاكر.

وستسمح هذه الأنظمة بضمان مطابقة "إي إ تا" وترقب خسائر المداخيل في مختلف الفواتير من أجل تفادي الغش والحد من الأخطار المرتبطة بالتطبيق بفضل إستراتيجية النشر السريع فضلا عن خفض التكلفة الاجمالية للممتلكات.

ويتعلق الأمر أيضا، بخفض العمل اليدوي بفضل تطبيق نظام تسيير العقود الواجهة الآلية مع نظام المحاسبة.