أشرف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، على تنصيب عبد الحفيظ فرقاني، في منصب مسؤول على تنظيم مقابلات المنتخبات الوطنية (كل الفئات)، حسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية اليوم الخميس .

وكان فرقاني، قد عين في منصب مسؤول على تنظيم جميع مقابلات المنتخبات الوطنية، من قبل أعضاء المكتب الفدرالي المجتمع يوم الإثنين الماضي بولاية ورڨلة .

وأفاد نفس المصدر، أنّ عبد الحفيظ فرقاني رئيس رابطة كرة القدم لولاية البليدة، يملك خبرة ميدانية معتبرة في تنظيم المقابلات والنشاطات ذات الصلة برياضة كرة القدم.

وتمّ التنصيب الرسمي لفرقاني، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الذي خصص للإعداد للمقابلتين المقبلتين للمنتخب الوطني أمام كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية المقررة يوم الخميس 10 أكتوبر الجاري بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ثم ضد منتخب كولومبيا يوم 15 أكتوبر المقبل بملعب بيار موروا بمدينة ليل الفرنسية.