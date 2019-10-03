سيدير الحكم الدولي، أحمدو آلو موسى من النيجر، المقابلة الودية التي ستجمع بين المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بنظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم 10 أكتوبر الجاري بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (الجزائر)على الساعة 20:45 ، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم .

وسيدير أحمدو آلو موسى المواجهة بمساعدة مواطنيه، ياحايا غادو محمدو وعبدو غاربا سوفيا .

وتدخل هذه المقابلة الودية في إطار استعدادات المنتخبين للمواعيد التنافسية المقبلة، منها الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، المقررتين في شهر نوفمبر 2019 .

وسيلعب المنتخب الوطني، حامل اللقب الإفريقي، مقابلة ودية ثانية يوم 15 أكتوبر الجاري على الساعة 21:00 بملعب بيار موروا بمدينة ليل الفرنسية .

ومن المتوقع أن يعلن الناخب الوطني، عن قائمة اللاعبين المعنيين بهاتين المواجهتين في وقت لاحق.