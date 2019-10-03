تم مؤخرا اكتشاف بؤر "متعددة" لمرض اللسان الأزرق لدى الأغنام والأبقار بمستثمرات فلاحية تقع بثلاث بلديات بولاية تيارت، حسبما أفاد به يوم الخميس المفتش الولائي للبيطرة، مهدي قوادرية.

وأوضح قوادرية أنه "تم اكتشاف نهاية الأسبوع الماضي بؤر متعددة لداء لسان الأزرق بمستثمرات فلاحية بكل من بلديتي تاقدمت ومشرع الصفا حيث اشتكى الموالون من نفوق بعض رؤوس من الأغنام وعند عرضها على البياطرة الخواص تعرفوا على أعراض هذا المرض" .

وأبرز أنه "أول هذه البؤر سجلت بمنطقة العفافنة ببلدية تاقدمت حيث تنبه البياطرة الخواص للمرض وأبلغوا عنه ليتم تكليف الطبيبة البيطرية المختصة إقليميا بعملية معاينة للمستثمرات التي تم تسجيل بها أعراض الداء ونفوق رؤوس الأغنام ليتم رصد أعراض المرض ببلدية تاقدمت وبعدها بلدية مشرع الصفا".

وأكد ذات المصدر أنه "بناء على تقرير المعاينة تم اتخاذ إجراءات استعجالية بعقد اجتماع مع السلطات المحلية لبلدية تاقدمت تم التركيز خلاله على اعتماد حملات التطهير ومحاربة الحشرات المسببة لهذا المرض وذلك قبل التبليغ خلال الأسبوع الحالي على تسجيل حالات إصابة للأبقار ببلدية توسنينة".

كما تمت مراسلة مصالح الولاية من أجل التأكيد على إسداء تعليمات لرؤساء البلديات على مستوى الولاية لإعادة عمليات محاربة الحشرات عن طريق رش المبيدات لتفادي انتشار المرض، مثلما أشير اليه.

ودعا المفتش الولائي للبيطرة الموالين إلى القيام بعمليات تطهير للمستثمرات بالمواد المضادة للفطريات خاصة وأن الظروف ملائمة في هذه الفترة لتكاثر الحشرة المسببة لهذا المرض وعلى رأسها عامل الرطوبة.

وأفاد ذات المصدر أن طرق علاج هذا المرض الموكل للبياطرة الخواص تتمثل في عزل الحيوانات المصابة ومعالجتها بالمضادات الحيوية مشيرا الى أن بعض الحالات المسجلة التي خضعت للعلاج بدأت تتماثل للشفاء.