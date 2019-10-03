الرابطة المحترفة تؤجل ثلاثة لقاءات
رياضة
3 أكتوبر 2019 () - إسلام.ب
أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الخميس عن تأجيل ثلاثة لقاءات من الرابطة المحترفة الأولى كانت مقررة هذا السبت 5 أكتوبر 2019.
وبهذا ستقام لقاءات شبيبة القبائل - وفاق سطيف (ملعب عمر حمادي)، نصر حسين داي – جمعية عين مليلة (ملعب الدار البيضاء)، شباب بلوزداد – نادي بارادو (ملعب 5 جويلية )، يوم الأحد 6 أكتوبر 2019.
ويأتي هذا التأجيل بعد الدعوات التي تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر بالجزائر العاصمة تخليدا لأحداث 5 أكتوبر 1988.