أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الخميس عن تأجيل ثلاثة لقاءات من الرابطة المحترفة الأولى كانت مقررة هذا السبت 5 أكتوبر 2019.

وبهذا ستقام لقاءات شبيبة القبائل - وفاق سطيف (ملعب عمر حمادي)، نصر حسين داي – جمعية عين مليلة (ملعب الدار البيضاء)، شباب بلوزداد – نادي بارادو (ملعب 5 جويلية )، يوم الأحد 6 أكتوبر 2019.

ويأتي هذا التأجيل بعد الدعوات التي تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر بالجزائر العاصمة تخليدا لأحداث 5 أكتوبر 1988.