عين الأمين العام السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، رضا عبدوش، على رأس المديرية الوطنية لمراقبة وتسيير الأندية المحترفة، حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وحسب نفس المصدر، فبعد أن عين خير الدين زطشي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) أعضاء المديرية، اتفقوا بعدها على تعيين عبدوش كرئيس لها.

وكان المكتب الفدرالي الذي اجتمع يوم الاثنين بورقلة، قد حدد أعضاء هذه المديرية، ويتعلق الأمر بـ: كوادري بلقاسم (خبير مالي، إطار سابق بوزارة المالية)، حمايدي عبد الحكيم (إطار مالي سابق)، غرزة رفيق (محاسب خبير ومحافظ حسابات)، بوصافر مراد (قانوني وأمين عام بالرابطة المحترفة بكرة القدم).