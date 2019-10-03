انهزم المجمع الرياضي البترولي أمام الغرافة القطري بنتيجة (32- 36) في نهائي النسخة الـ35 للبطولة العربية للأندية البطلة لكرة اليد (رجال) يوم الخميس بالعاصمة الأردنية عمان.

وبعدما حقق شوطا أولا جيدا، أنهاه متقدما بفارق نقطة (19-18)، تراجع مردود الممثل الجزائري خلال الشوط الثاني مما سمح للغرافة الأخذ بزمام الأمور، والفوز بالمواجهة بفارق أربع نقاط (36-32).

بالمقابل، عادت المرتبة الثالثة إلى نادي الوحدة السعودي الفائز على نادي برقان الكويتي (28-20) أمس الأربعاء.

وفي المباريات الترتيبية، فاز الترجي التونسي على الكويت الكويتي (32- 21) لنيل المرتبة الخامسة، في حين تغلب رجاء أغادير المغربي على نادي قطر القطري (29-27) من اجل المركز السابع.