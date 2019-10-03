أدانت الجزائر يوم الخميس على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت خلال الأيام الأخيرة القوات المسلحة المالية وعبرت عن تضامنها مع حكومة وشعب مالي.

وأوضح بن علي الشريف في تصريح له قائلا "ندين الاعتداءات الإرهابية المميتة التي استهدفت يوم الاثنين 30 سبتمبر والثلاثاء 1 أكتوبر القوات المسلحة المالية في منطقتي بولكاسي وموندورو".

وأوضح يقول "نشيد بتضحية عناصر القوات المسلحة المالية الذين اغتيلوا لدى أداء مهامهم خدمة لوطنهم ونحرص على تقديم تعازينا الخالصة لعائلاتهم وأقاربهم"، مبرزا "تضامن الجزائر مع حكومة وشعب مالي الشقيق".

وخلص إلى القول "نبقى على يقين أن هذا التكالب الإرهابي لن يثبط من عزيمة كافة الماليين في مواجهة هذه الآفة ومجابهته إلى غاية استئصاله من جذوره".