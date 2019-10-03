أعيد انتخاب الجزائر يوم الخميس بالجزائر العاصمة لرئاسة آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول)، لعهدة جديدة، حسبما أكده المدير العام للأمن الوطني و رئيس الجمعية العامة لافريبول خليفة أونيسي.

وواضح أونيسي خلال تدخله عند اختتام أشغال الجمعية العامة الـ3 لأفريبول أنه "بتجديد ثقتكم في الجزائر لرئاسة افريبول من اجل فترة جديدة يطيب لي أن أعرب لكم عن امتناننا العميق والشرف الكبير أن أكون إلى جانب إخوتي من اجل تولي هذه المهمة النبيلة في مجال مكافحة الإرهاب والأشكال المتنوعة للجريمة المنظمة".

كما أكد أن أعضاء الافريبول قد دعموا اقتراح تمديد عهدة المكتب التنفيذي لافريبول وأمانتها التنفيذية منوها بالعمل "الممتاز" الذي تم انجازه منذ الجمعية العامة الأولى التي جرت في 2017.