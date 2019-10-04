أجرت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز" حركة على مستوى كبار مسيريها، استجابة "لضرورة وضع إستراتيجية جديدة لتعاون المجموعة".

أوضحت سونلغاز، أمس الخميس، في بيان أن "هذه الحركة تظهر إرادة المؤسسة في القيام بإصلاحات فعالة في مجال التنظيم وفي التسيير قادرة على الوقاية من جميع التأثيرات الخارجية السلبية التي يمكن أن تؤثر على مهن المجموعة، لا سيما في المجالات المتعلقة بالهندسة وبالأشغال نظرا لجدية المشاريع الهيكلية الجاري إنجازها والتي تتكفل بها هذه الشركات"، حسبما أفاد ذات البيان.

و أضاف نفس المصدر أن الحركة تستجيب لضرورة وضع إستراتيجية تعاون جديدة للمجموعة التي فرضت تسييرا يتماشى مع التغيير، في قلب أولويات سونلغاز".

وقد مست التغييرات أولا، مسؤولي شركة هندسة الكهرباء والغاز وكذا شركة التركيب الصناعي (التركيب) و شركة أشغال التركيب الكهربائي (كهركيب) و شركة الكهرباء والطاقات المتجددة وشركة النقل والتحميل الاستثنائي للتجهيزات الصناعية و الكهربائية (ترونسمكس).

وتم التأكيد على أن "الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراس هو الذي قام بهذه التغييرات، في التسيير السامي لبعض شركات المجموعة، معتبرا النوعية والتنقل المهني للتسيير كمحرك لتنفيذ المساعي التسييرية الموجهة لتحسين نوعية ومضمون ممارسة الخدمة العمومية الموكلة لمجموعة سونالغاز، في صالح منح المسؤولية للأطراف الفاعلة و تحقيق فعالية أكبر".

و خلال حفل تنصيب المسيرين الجدد، دعا بولخراص مسؤولي الشركات على التكيف مع تغييرات محيطهم والاستجابة لمطلب النوعية لـ 9.5 مليون زبون للكهرباء و6 ملايين زبون للغاز التي تضمها مجموعة سونلغاز، معتبرا أن "بناء التغيير هو شريطة أساسية من أجل فعالية عملية ومن أجل ضمان أفضل لديمومة نشاطات المجموعة".