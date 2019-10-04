تحتضن الجزائر الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز في نوفمبر 2020 وذلك بعد قبول اقتراح الجزائر بهذا الشأن خلال الاجتماع الوزاري الـ 21 لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو يومي 2 و3 أكتوبر الجاري.

وأشار أمس الخميس بيان لسوناطراك أنه "تم تعيين وزير الطاقة محمد عرقاب، رئيسا للاجتماع الوزاري لعام 2020 وتم قبول الاقتراح بعقد الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر في نوفمبر 2020 ". بالإضافة إلى ذلك، اعتمد الاجتماع الوزاري بالإجماع الاقتراح الجزائري الخاص بالقانون التأسيسي لمعهد بحوث الاستكشاف الغازي التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) الذي أنشئ في الجزائر .

من جهة أخرى، بحث الاجتماع الوزاري الـ 21 لمنتدى الدول المصدرة للغاز ظروف السوق الغازي وآفاقه على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما اعتمد برنامج عمل وميزانية المنتدى لسنة 2020.

وشاركت الجزائر في الاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) وكذا في فعاليات أسبوع الطاقة الروسي بوفد من إطارات قطاع الطاقة بالجزائر ترأسه الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي الذي كان مرفوقا بالرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص.

وعقدت على هامش هذا الاجتماع محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي الشركات الروسية لتحديد فرص التعاون والشراكة.