كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس، مخبأ للأسلحة خلال عملية تمشيط قرب الشريط الحدودي بتمنراست وأوقفت داعمين للإرهاب بالمدية وعين الدفلى، كما أوقفت مفرزة أخرى مهربين وحجزت مركبات ومواد غذائية في أقصى الجنوب ومواد طاقوية موجهة للتهريب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 03 أكتوبر 2019، مخبأ للأسلحة يحتوي على سلاح (01) مضاد للطائرات من نوع ستريلا 2M ، و ستة (06) صواريخ من نوع BM-21، كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من المدية وعين الدفلى.

وأضاف ذات المصدر أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي أوقفت بتمنراست وبرج باجي مختار، شخصين (02) وحجزت سيارتين (02) رباعية الدفع، (3.42) طن من المواد الغذائية، لوحة للطاقة الشمسية، وجهاز كشف عن المعادن.

وفي سياق متصل، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بكل من تبسة، سوق أهراس والطارف، سيارتين (02) و(7558) لتر من الوقود موجهة للتهريب، فيما تم ضبط (7811) وحدة من مختلف المشروبات و(2160) كلغ من ورق التبغ بكل من بسكرة والأغواط.