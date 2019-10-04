أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالمسابقة عن شهر سبتمبر الماضي والتي شهدت تواجد 8 مرشحين.

وتواجد ضمن قائمة المرشحين الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي وزميله البلجيكي كيفن دي بروين وأيضا الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

كما شهدت قائمة المرشحين للجائزة تواجد الكوري الجنوبي سون هيونج مين جناح توتنهام والأسكتلندي جون ماكجين لاعب وسط أستون فيلا والبرتغالي ريكاردو بيريرا لاعب ليستر سيتي والإنجليزي كالوم ويلسون مهاجم بورنموث.

وتألق محرز مع مانشستر سيتي خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما خلال 3 مباريات بالبريمييرليغ.