صدرت مساء أمس الخميس أحكاما بالسجن ضد الأشخاص الأربعة الموقوفين عقب الأحداث التي شهدها لقاء شبيبة بالقبائل-شباب بلوزداد بملعب الفاتح نوفمبر بمدينة تيزي وزو ( لحساب اليوم الـ5 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم) حسبما علم لدى هيئة الدفاع عن النادي.

فقد أصدرت محكمة تيزي وزو أحكاما بالسجن تتراوح ما بين سنة إلى ستة أشهر غير نافذة مع دفع غرامة بتهمة "أحداث الشغب والمساس بالنظام العمومي" ضد أربعة أشخاص تم إيقافهم غداة الأحداث التي شهدها هذا اللقاء والذين تم وضعهم الحبس المؤقت مباشرة بعد ذلك.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمدية تيزي وزو أين تلقى فيه شباك شبيبة القبائل 3 أهداف مقابل لا شيئ، اجتاح الأنصار أرضية الملعب في الدقيقة الـ81 من عمر المقابلة بعد تسجيل الهدف الثالث لشباب بلوزداد مما أدى إلى إلحاق أضرار بمختلف التجهيزات وإجبار الحكم على إنهاء المباراة.

وإثر هذه الأحداث تمت معاقبة شبيبة القبائل من طرف الرابطة المحترفة لكرة القدم بأربع مقابلات مغلقة اثنتين منها خارج تيزي وزو و دفع غرامة قيمتها 200000 دج نظير الخسائر التي ألحقت بالتجهيزات وحرمان الفريق من حصته في البث التلفزيوني بسبب هذه المقابلة.