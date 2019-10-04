قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم الجمعة على إرهابي ثاني بجبل عمرونة بضواحي بلدية جمعة أولاد الشيخ ولاية عين الدفلى، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية التي مكنت من القضاء على إرهابي من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 أكتوبر 2019، إثر نصب كمين بجبل عمرونة بضواحي بلدية جمعة أولاد الشيخ ولاية عين الدفلى.

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ظهر اليوم 04 أكتوبر 2019 على إرهابي ثاني و استرجعت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف خلال هذه العملية التي لا تزال متواصلة".

و تأتي هذه النتائج لتؤكد مرة أخرى على "فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني"، يؤكد البيان.