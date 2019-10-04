اختار جمهور نادي موناكو، المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، كأفضل لاعب لشهر سبتمبر، بعد استفتاء حصد من خلاله اللاعب على 56.4% من الأصوات، حسب النتائج التي نشرها اليوم الجمعة، النادي الفرنسي على موقعه الرسمي.

وجاء سليماني في المرتبة الأولى حيث تفوق على اللاعب الروسي أليكسندر غولوفين والدولي الفرنسي وسام ين يدير.

وكان المهاجم الدولي الجزائري، الذي سجل هدفا وصنع ثلاثة أخرى أمام ملعب بريست (4-1) يوم السبت الماضي، قد اختير أيضا في التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من البطولة الفرنسية التي أعدتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وتحصل سليماني على نقطة 9 /10 ليصبح أحسن لاعب في الجولة الثامنة. ويبصم المهاجم الجزائري على بداية قوية مع الفريق الفرنسي, ليعزز مكانه في أعلى ترتيب تنقيط صحيفة "ليكيب" المختصة ب 7,4.

و ينتهي عقد ابن عين البنيان (الجزائر العاصمة) والبالغ من العمر 31 سنة مع ليستر في 2021، و قد سبق له اللعب مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي و نيوكاسل الانجليزي و فنرباشي التركي.