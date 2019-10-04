تجرى مساء غد السبت بالرياض قرعة مباريات الدور ثمن النهائي لكاس العرب للأندية العربية الأبطال بعد انتهاء مباريات الدور السادس عشر أمس الخميس.

وتأهل إلى ثمن نهائي البطولة 16 فريقا من ضمنهم ثلاث أندية مغربية و ممثل واحد عن الجزائر وهو مولودية الجزائر بعد إقصاء كل من شباب قسنطينة و شبيبة الساورة.

كما يتواجد في ثمن النهائي العربي فريقان من مصر هما الإسماعيلي، والاتحاد السكندري وفريقان من السعودية وهما الشباب واتحاد جدة، ومن الإمارات فريقا الجزيرة والوصل ومن العراق القوة الجوية والشرطة.