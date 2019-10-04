ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بنسبة بلغت 0.7بالمائة لتتعدى 58 دولارا للبرميل، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن تراجع العرض.

وزاد خام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 7ر0 بالمئة إلى 58.13 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 52.55 دولار للبرميل.

وعرف هذا الأسبوع تراجعا لأسعار النفط ب 6.1 بالمئة بينما نزل الخام الأمريكي ستة بالمئة ليسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ جويلية.

وأُضيفت بيانات ضعيفة لقطاع الخدمات الأمريكي ونمو الوظائف يوم الخميس إلى القلق حيال الطلب العالمي على النفط وتفاقمت المخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستمرة منذ فترة طويلة قد تدفع الاقتصاد العالمي صوب الركود.

ويترقب المستثمرون حاليا مؤشرات أخرى من بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي يوم الخميس إن أكبر دولة مُصدرة للنفط الخام في العالم استعادت إنتاج النفط بالكامل بعد هجمات على منشأتين تابعتين للمملكة الشهر الماضي مما أدى إلى تعطل ما يزيد على خمسة بالمئة من إمدادات الخام العالمية.