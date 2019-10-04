أفادت قيادة الدرك الوطني للمجموعة الولائية لبومرداس لـ"الخبر" عن تمكن وحدات الدرك من الإطاحة بعصابة من قطاع الطريق بالطريق السيار بودواو زرالدة.

وحسب قيادة الدرك فإن عملية الإطاحة بالعصابة تمت بعد بلاغ من تاجر تعرض إلى اعتداء على مستوى حي الموايسية التابعة اقليميا لبلدية حمادي بالطريق السيار بودواو زرالدة.

وبعد تدخل الدرك الوطني تم القبض على العصابة على متن شاحنة وتم استرجاع علب طماطم مسروقة، وحجز الشاحنة المستعملة في الجريمة، وحسب ما علمناه فإن العصابة تتكون من ثلاثة متهمين.