تشهد المدن الشمالية في الجزائر حالة من الخوف والذعر إثر انتشار "بعوضة النمر"، القادمة من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، خاصة بعد إصابة 4 آلاف شخص بلدغات قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

بحسب الأطباء والتحذيرات في الجزائر، فإن البعوضة يمكن أن تنتشر الأشهر المقبلة مع تزايد الأمطار، وتجمع المياه في الطرق والمناطق غير النظيفة التي تتسبب في تجميع البعوض عليها، ورغم تمركزها في المدن الشمالية، إلا أن معظم الولايات أصبحت مهددة بخطرها.

قال الدكتور محمد الطاهر عيساني رئيس قسم الأمراض المعدية، اليوم الجمعة ، إن البعوضة منتشرة بشكل كبير في مدن الشمال، وأنه من الصعب إحصاء عدد الحالات المصابة بلدغتها نظرا لعدم دراية البعض بها، أو عدم ذهابهم للطبيب.

ويوضح أن البعوضة تشتهر بلسعتها المؤلمة، وأنها تؤدي إلى ظهور أعراض حادة منها الاحمرار والاحتقان والتورم، وأن المضاعفات تصل إلى حد الالتهابات، قد تصل إلى حد الحرج وخلق وضعية الصدمة الصحية خاصة الذين يعانون من الحساسية.