أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن منسقيها الولائيين الـ 48 الذين سيتم تنصيبهم الأسبوع المقبل.

فيما يلي القائمة الاسمية الكاملة:

الولاية اسم المنسق الولائي المهنة

أدرار علي زين العابدين أستاذ جامعي في القانون من مواليد 1982

الشلف محمد العاطف أستاذ جامعي في العلوم الاجتماعية/1978

الأغواط, لحاق عيسى أستاذ جامعي في القانون/1976

أم البواقي براح عبد الرحمن محضر قضائي/1978

باتنة عمار كرارشة قاضي متقاعد/1949

بجاية مدني خوذير دكتور في الكيمياء/1965

بسكرة بوزيان محمد توفيق أستاذ جامعي في الموارد المائية/1963

بشار فاسي عبد الله أستاذ جامعي بكلية الحقوق/1955

البليدة سيدي موسى محمد الشريف أستاذ جامعي/1962

البويرة حركات جلول موثق و دكتور في القانون/1965

تمنراست بادي لخضر موظف/1981

تبسة كنازة محمد أستاذ جامعي في العلوم القانونية/1973

تلمسان بجاوي حفيظ طبيب جراح/1957

تيارت بوسماحة الشيخ أستاذ جامعي في العلوم القانونية/1970

تيزي وزو خفاش كمال أستاذ جامعي و خبير اقتصادي/1964

الجزائر بن الناصف مولود محامي و أستاذ جامعي/1986

الجلفة طعيبة أحمد أستاذ جامعي في العلوم القانونية/1970

جيجل بولعراس سليم مدير مؤسسة عمومية/1984

سطيف هيشور فيصل محامي/1972

سعيدة سعيدي شيخ أستاذ جامعي في العلوم القانونية/1964

سكيكدة عموشي نسرين عميدة كلية/1956

سيدي بلعباس عناني معاشو نائب عميد كلية/1966

عنابة بوعقدية مراد طبيب/1964

قالمة حملاوي حميد نائب عميد كلية/1960

قسنطينة كعوان محمد أستاذ جامعي بروفيسور في علم النفس/1976

المدية أوروان هارون أستاذ جامعي/1981

مستغانم معراجي عمر أستاذ جامعي و دكتور في الأدب العربي/1971

المسيلة فاضلي سيد علي أستاذ جامعي في القانون الدستوري/1980

معسكر موسى ناصر أستاذ جامعي في العلوم القانونية/1987

ورقلة شمسة علي محامي /1954

وهران بن داود عبد القادر محامي و أستاذ جامعي/1969

البيض بلعرابي عبد القادر نائب مدير مركز جامعي/1972

إليزي مفيصل يوسف أمين ضبط و دكتور في القانون/1981

برج بوعريريج الصغير قيشي أستاذ متقاعد/1964

بومرداس زعاطشي سليم صحفي/1983

الطارف عمراني مراد أستاذ جامعي/1981

تندوف شراد محمود موثق و دكتور في القانون/1961

تيسمسيلت شوشان علي موثق/ 1978

الوادي عبسي علي أستاذ جامعي و دكتور في العلوم الاقتصادية/ 1978

خنشلة أونيسي بلال نائب مدير جامعة/ 1983

سوق اهراس عثماني منادي بروفيسور في التاريخ/ 1973

تيبازة زرقان الحواس محضر قضائي/1959

ميلة لهشيلي نصر الدين محامي/1987

عين الدفلى سلامي محمد مدير ثانوية/ 1957

النعامة بن جديد فتحي دكتور في القانون/1979

عين تيموشنت بن زقير سعيد رئيس مكتب النشاطات الاجتماعية و الحركات الجمعوية/1978

غرداية أولاد بلخير الشيخ أستاذ جامعي/1973

غليزان بلعاليا منور محامي/1961 .