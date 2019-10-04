قائمة منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن منسقيها الولائيين الـ 48 الذين سيتم تنصيبهم الأسبوع المقبل.
فيما يلي القائمة الاسمية الكاملة:
الولاية اسم المنسق الولائي المهنة
أدرار علي زين العابدين أستاذ جامعي في القانون من مواليد 1982
الشلف محمد العاطف أستاذ جامعي في العلوم الاجتماعية/1978
الأغواط, لحاق عيسى أستاذ جامعي في القانون/1976
أم البواقي براح عبد الرحمن محضر قضائي/1978
باتنة عمار كرارشة قاضي متقاعد/1949
بجاية مدني خوذير دكتور في الكيمياء/1965
بسكرة بوزيان محمد توفيق أستاذ جامعي في الموارد المائية/1963
بشار فاسي عبد الله أستاذ جامعي بكلية الحقوق/1955
البليدة سيدي موسى محمد الشريف أستاذ جامعي/1962
البويرة حركات جلول موثق و دكتور في القانون/1965
تمنراست بادي لخضر موظف/1981
تبسة كنازة محمد أستاذ جامعي في العلوم القانونية/1973
تلمسان بجاوي حفيظ طبيب جراح/1957
تيارت بوسماحة الشيخ أستاذ جامعي في العلوم القانونية/1970
تيزي وزو خفاش كمال أستاذ جامعي و خبير اقتصادي/1964
الجزائر بن الناصف مولود محامي و أستاذ جامعي/1986
الجلفة طعيبة أحمد أستاذ جامعي في العلوم القانونية/1970
جيجل بولعراس سليم مدير مؤسسة عمومية/1984
سطيف هيشور فيصل محامي/1972
سعيدة سعيدي شيخ أستاذ جامعي في العلوم القانونية/1964
سكيكدة عموشي نسرين عميدة كلية/1956
سيدي بلعباس عناني معاشو نائب عميد كلية/1966
عنابة بوعقدية مراد طبيب/1964
قالمة حملاوي حميد نائب عميد كلية/1960
قسنطينة كعوان محمد أستاذ جامعي بروفيسور في علم النفس/1976
المدية أوروان هارون أستاذ جامعي/1981
مستغانم معراجي عمر أستاذ جامعي و دكتور في الأدب العربي/1971
المسيلة فاضلي سيد علي أستاذ جامعي في القانون الدستوري/1980
معسكر موسى ناصر أستاذ جامعي في العلوم القانونية/1987
ورقلة شمسة علي محامي /1954
وهران بن داود عبد القادر محامي و أستاذ جامعي/1969
البيض بلعرابي عبد القادر نائب مدير مركز جامعي/1972
إليزي مفيصل يوسف أمين ضبط و دكتور في القانون/1981
برج بوعريريج الصغير قيشي أستاذ متقاعد/1964
بومرداس زعاطشي سليم صحفي/1983
الطارف عمراني مراد أستاذ جامعي/1981
تندوف شراد محمود موثق و دكتور في القانون/1961
تيسمسيلت شوشان علي موثق/ 1978
الوادي عبسي علي أستاذ جامعي و دكتور في العلوم الاقتصادية/ 1978
خنشلة أونيسي بلال نائب مدير جامعة/ 1983
سوق اهراس عثماني منادي بروفيسور في التاريخ/ 1973
تيبازة زرقان الحواس محضر قضائي/1959
ميلة لهشيلي نصر الدين محامي/1987
عين الدفلى سلامي محمد مدير ثانوية/ 1957
النعامة بن جديد فتحي دكتور في القانون/1979
عين تيموشنت بن زقير سعيد رئيس مكتب النشاطات الاجتماعية و الحركات الجمعوية/1978
غرداية أولاد بلخير الشيخ أستاذ جامعي/1973
غليزان بلعاليا منور محامي/1961 .