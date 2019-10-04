قائمة منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

أخبار الوطن
4 أكتوبر 2019 () - واج/س.أ
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 أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،  اليوم الجمعة، عن منسقيها الولائيين الـ 48 الذين سيتم تنصيبهم الأسبوع  المقبل.

 فيما يلي القائمة الاسمية الكاملة: 

الولاية               اسم المنسق الولائي             المهنة 

أدرار                علي زين العابدين              أستاذ جامعي في القانون من مواليد 1982

الشلف               محمد العاطف                 أستاذ جامعي في العلوم  الاجتماعية/1978

الأغواط,            لحاق عيسى                   أستاذ جامعي في القانون/1976

أم البواقي           براح عبد الرحمن             محضر قضائي/1978

باتنة                عمار كرارشة                 قاضي متقاعد/1949

بجاية               مدني خوذير                   دكتور في الكيمياء/1965

بسكرة             بوزيان محمد توفيق            أستاذ جامعي في الموارد  المائية/1963

بشار               فاسي عبد الله                  أستاذ جامعي بكلية  الحقوق/1955

البليدة             سيدي موسى محمد الشريف           أستاذ جامعي/1962

البويرة            حركات جلول                  موثق و دكتور في القانون/1965

تمنراست          بادي لخضر                   موظف/1981

تبسة               كنازة محمد                     أستاذ جامعي في العلوم  القانونية/1973

تلمسان            بجاوي حفيظ                    طبيب جراح/1957

تيارت            بوسماحة الشيخ                  أستاذ جامعي في العلوم  القانونية/1970

تيزي وزو       خفاش كمال                      أستاذ جامعي و خبير  اقتصادي/1964

الجزائر         بن الناصف مولود                 محامي و أستاذ جامعي/1986

الجلفة            طعيبة أحمد                     أستاذ جامعي في العلوم  القانونية/1970

جيجل           بولعراس سليم                  مدير مؤسسة عمومية/1984

سطيف         هيشور فيصل                   محامي/1972

سعيدة          سعيدي شيخ                     أستاذ جامعي في العلوم  القانونية/1964

سكيكدة        عموشي نسرين                  عميدة كلية/1956

سيدي بلعباس  عناني معاشو                    نائب عميد كلية/1966

عنابة           بوعقدية مراد                    طبيب/1964

قالمة           حملاوي حميد                    نائب عميد كلية/1960

قسنطينة       كعوان محمد                      أستاذ جامعي بروفيسور في علم  النفس/1976

المدية         أوروان هارون                   أستاذ جامعي/1981

مستغانم       معراجي عمر                    أستاذ جامعي و دكتور في الأدب  العربي/1971

المسيلة       فاضلي سيد علي                أستاذ جامعي في القانون  الدستوري/1980

معسكر       موسى ناصر                     أستاذ جامعي في العلوم  القانونية/1987

ورقلة        شمسة علي                        محامي /1954

وهران      بن داود عبد القادر                 محامي و أستاذ جامعي/1969

البيض       بلعرابي عبد القادر                 نائب مدير مركز جامعي/1972

إليزي       مفيصل يوسف                    أمين ضبط و دكتور في القانون/1981

برج بوعريريج الصغير قيشي                  أستاذ متقاعد/1964 

بومرداس   زعاطشي سليم                    صحفي/1983

الطارف     عمراني مراد                   أستاذ جامعي/1981

تندوف       شراد محمود                    موثق و دكتور في القانون/1961

تيسمسيلت    شوشان علي                      موثق/ 1978

الوادي       عبسي علي                     أستاذ جامعي و دكتور في العلوم  الاقتصادية/ 1978

خنشلة       أونيسي بلال                   نائب مدير جامعة/ 1983 

سوق اهراس  عثماني منادي               بروفيسور في التاريخ/ 1973  

تيبازة        زرقان الحواس                  محضر قضائي/1959

ميلة         لهشيلي نصر الدين              محامي/1987

عين الدفلى   سلامي محمد                   مدير ثانوية/ 1957  

النعامة      بن جديد فتحي                 دكتور في القانون/1979

عين تيموشنت   بن زقير سعيد            رئيس مكتب النشاطات الاجتماعية و الحركات  الجمعوية/1978

غرداية       أولاد بلخير الشيخ             أستاذ جامعي/1973

غليزان       بلعاليا منور                  محامي/1961 .

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