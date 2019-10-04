أغلقت وزارة العدل الأمريكية نهائيا التحقيق حول تهم فساد للشركة الإيطالية للمحروقات ”إيني” في الجزائر. وذكرت الشركة الإيطالية، في بيان نشر على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت، أن وزارة العدل الأمريكية قررت حفظ ملف التحقيق في قضايا فساد للشركة في الجزائر ونيجيريا، مشيرة إلى أنها تلقت بارتياح تأكيدا من العدل الأمريكية بشأن انتهاء تحقيقها وفقا لتشريعات مكافحة الفساد الأمريكية، المتعلق بأنشطة شركة ”إيني” في الجزائر ونيجيريا. وبهذا الإجراء تكون وزارة العدل الأمريكية قد أغلقت التحقيقات في شبهات فساد شركات إيطالية بالجزائر وحفظت الملفات نهائيا، حيث كانت الدائرة الوزارية نفسها قد أغلقت ملف التحقيق في أنشطة ”سايبام” في الجزائر، بعد أن كانت قد فتحته عام 2013 واستمر إلى غاية 2015.