شددت السلطات الولائية في الطارف على تفعيل قانون حجز رؤوس الماشية التي تجوب الوسط الحضري ووصفت الأمر بالقرار الفاعل الذي يتخذ محليا، هذا في الوقت الذي تبقى أهم انشغالات سكان الولاية التي تثير احتجاجات قطع الطرق يوميا دون حل، وهي أزمات مستدامة مثل شح مياه الشرب وانقطاع الكهرباء والتماطل في توزيع السكن الاجتماعي والريفي وتراكم القمامة وسط الأحياء، ما جعل أحدهم يعلق على الأمر بالقول ”ربما رأت السلطات الولائية بأن الماشية هي سبب كل هذه الأزمات في هذه الولاية الفلاحية”.